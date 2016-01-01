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فيديو . تفتيش أمني مكثف في احتفالات الكريسماس بأوروبا

1/1/2016

شهدت العاصمة الفرنسية باريس تشديدا مكثفا في احتفالات العام الجديد، ولجأت الشرطة لتفتيش المحتفلين في الأماكن العامة للتأكد من عدم وجود تهديد أمني.

ونشرت الشرطة الفرنسية 11 ألف عسكريا حول العاصمة ونحو 1600 آخرين بدوريات في الشوارع كما أجرت عمليات تفتيش مكثفة في شارع الشانزليزيه الشهير.

وتعرضت باريس لهجمات دامية العام الماضي أودت بحياة نحو 150 فرنسيا أعلن تنظيم الدولة مسؤوليتها عنها.

وخيمت أجواء الهلع على الاحتفال ببداية العام الجديد في عدد من مدن العالم، جراء المخاوف من حصول اعتداءات إرهابية.

وقامت السلطات الألمانية، ليلة رأس السنة، بإخلاء محطة القطار في مدينة ميونيخ، إثر ورود مؤشرات عن مخطط إرهابي في عاصمة مقاطعة بافاريا.

أما احتفالات العام الجديد في مدينة نيويورك الأميركية فاستدعت حراسة مشددة لآلاف العناصر من الشرطة في ساحة "تايم سكوير" الشهيرة، خشية وقوع اعتداءات إرهابية.

في غضون ذلك، أغلقت سلطات العاصمة الروسية الساحة الحمراء، لأول مرة، أمام الحشود التي دأبت على الاحتفال بالمناسبة في الميدان السياحي الشهير، القريب من الكرملين.

وفي بلجيكا جرى اعتقال 6 أشخاص، يشتبه في علاقتهم بتهديدات صدرت تزامنا مع الاستعداد لاحتفال رأس السنة في بلجيكا، وفق ما ذكرت صحيفة "فان مينوت".

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