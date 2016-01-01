فيديو.. الهند تحارب التلوث والزحام بخطة مرورية

أطلقت العاصمة الهندية خطة شاملة للحد من معدلات تلوث الهواء القياسية عن طريق الحد من أعداد السيارات التي تجوب الشوارع لمدة أسبوعين.

تختبر نيودلهي صيغة تجوب بموجبها السيارات الخاصة الطرقات فقط بشكل تبادلي في الفترة من الأول وحتى الخامس عشر من يناير/ كانون ثان، وتعتمد هذه الصيغة على الرقم الأخير في لوحات ترخيص سيارتهم ما إذا كان فرديا أم زوجيا.

واليوم الجمعة، بدا أن معظم السيارات تتبع القواعد المرورية وكانت حركة المرور خفيفة مقارنة بالفوضى المعتادة في ساعة الذروة.

لكن في ظل إغلاق كافة المدارس والكليات والكثير من الأعمال والمكاتب، فإن حجم الحركة المرورية لا يعد دليلا حقيقيا على نجاح الخطة.

وأعلنت حكومة المدينة الأسبوع الماضي عددا من الإعفاءات للقواعد الجديدة، والتي تشمل كبار السياسيين والقضاة والشرطة وموظفي السجون والنساء والمرضى والدراجات النارية.

رغم ذلك تعد خطة الحد من السيارات واحدا من أهم الخطوات التي تقوم بها المدينة لمكافحة التلوث منذ صدور أمر قضائي في عام 1998 بتشغيل جميع وسائل النقل العام بالغاز الطبيعي المضغوط.

كانت منظمة الصحة العالمية أعلنت نيودلهي أكثر مدن العالم تلوثا العام الماضي.

ويصبح التلوث في أسوأ حالاته في فصل الشتاء، حيث تكون السماء رمادية ويلف المدينة غلاف كثيف من الضباب الدخاني خلال ساعات الصباح الباكر.