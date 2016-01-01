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فيديو.. إجلاء عائلات من الرمادي بمساعدة القوات العراقية

1/1/2016

ساعدت القوات العراقية في إجلاء مدنيين من مدينة الرمادي بعد أيام من طرد مسلحي تنظيم الدولة منها.

ويوم الاثنين الماضي طردت القوات العراقية مدعومة بغارات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة مسلحي التنظيم من وسط المدينة، عاصمة محافظة الأنبار، ورفعت العلم العراقي فوق المجمع الحكومي الرئيسي هناك.

وقال صباح كرحوت، رئيس مجلس محافظة الأنبار إن اشتباكات متقطعة وغارات جوية استمرت في المناطق التي لاتزال خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة.

وقال الملازم مصطفى بقوات الأمن العراقية إن قوات الأمن العراقية تأمل في تحرير جميع مناطق محافظة الأنبار، وكذلك العائلات التي يحتجزها التنظيم.

واستولى التنظيم على الرمادي في مايو أيار، محرزا أكبر تقدم منذ بدء الحملة الجوية التي تقودها الولايات المتحدة في أغسطس آب 2014.

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