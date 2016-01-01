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فيديو.. ألمانيا ترفع حالة التأهب الأمني بسبب تهديدات

1/1/2016

رفعت الشرطة الألمانية الجمعة حالة التأهب الأمني في ميونيخ بسبب تهديدات إرهابية، غداة تحذير تلقته من أجهزة استخبارات "دول صديقة" حول اعتداء وشيك كان يتم التخطيط لارتكابه بمناسبة السنة الجديدة.

وأكد متحدث باسم قوات الأمن في عاصمة مقاطعة بافاريا (جنوب ألمانيا) "ما زال لدينا العديد من عناصر الشرطة مستنفرين وذلك سيستمر انطلاقا من مبدأ أن الخطر الإرهابي لا يزال مرتفعا".

وذكر مجددا وجود "معلومات" تتعلق "بخمسة إلى سبعة أشخاص أرادوا ارتكاب اعتداءات انتحارية محتملة في ميونيخ"، باسم "تنظيم الدولة" في محطة القطارات الرئيسية، وفي تلك الموجودة في منطقة باسينغ القريبة، أثناء الاحتفال برأس السنة.

وتابع المتحدث باسم قوات الأمن أن "هذه العناصر ليست واضحة بعد لكن ينبغي أخذها على محمل الجد لأنها قابلة للتصديق".

كانت السلطات الألمانية أعلنت أنها تشتبه بأن "تنظيم الدولة" أراد تنفيذ "اعتداء انتحاري" ليلة رأس السنة في ميونيخ بجنوب ألمانيا.

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