صور.. مقتل إسرائيليين اثنين وجرح آخرين في إطلاق نار بتل أبيب

قتل إسرائيليان وجرح عدد آخر في إطلاق نار بأحد شوارع تل أبيب، وقالت الشرطة إنها تبحث في خلفية الهجوم الذي فر منفذه لجهة مجهولة.

وقال مدير مكتب الجزيرة في القدس، وليد العمري، إن إطلاق النار وقع مقابل حانة في شارع "ديزنكوف" الأشهر في تل أبيب حيث يقضي الناس فيه أوقاتا طويلة، ولم يتضح إن كان المهاجم فلسطينيا، وإن كانت خلفية الهجوم جنائية.

وتنفذ الشرطة عملية تمشيط واسعة بحثا عن احتمال وجود مساعدين للمهاجم، كما دفعت بتعزيزات وأغلقت المنطقة بالكامل.

بدورها، تحدثت صحيفة هآرتس عن قتيلين وسبعة مصابين على الأقل، وأضافت أن الشرطة اعتقلت أحد المشتبه فيهم بمكان وقوع الحادث

وهذا الهجوم هو الأول من نوعه منذ الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث قتل إسرائيليان بعد طعنهما جنوبي تل أبيب.