صور.. محاولة دهس جنود يحرسون مسجدا في فرنسا

قال رئيس بلدية فالونس بجنوب فرنسا اليوم الجمعة لمحطة آي.تيلي التلفزيونية إن جنديا وأحد المارة أصيبا بجروح حين حاول رجل بسيارته دهس جنود يتولون حراسة مسجد في المدينة.

وأضاف رئيس البلدية نيكولا داراجون أن السائق أصيب هو الآخر حين أطلق عليه جنود النار. ونقل الرجل للمستشفى. وقال داراجون إن هويته ودوافعه وحالته العقلية لم تتضح حتى الآن. وتابع داراجون إن الشخص المصاب من المارة أصيب برصاصة طائشة أطلقها الجنود. وأضاف "كان أربعة جنود يقفون أمام المسجد أثناء وجود كثير من المصلين. انطلقت سيارة نحوهم". وقال إن السائق حاول مرتين صدم الجنود فأطلقوا عليه النار في محاولته الثانية.

وفي فرنسا حالة تأهب أمني منذ مقتل 150 شخصا في هجمات نفذها مسلحون بباريس في الـ13 نوفمبر تشرين الثاني الماضي.