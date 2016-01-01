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صور.. إسرائيل تسلم جثامين23 شهيدا فلسطينيا لذويهم

1/1/2016
تسلمت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عصر اليوم الجمعة، 23 جثمانا لفلسطينيين، قتلوا خلال الشهور الثلاثة الماضية، كانت تحتجزهم السلطات الإسرائيلية لديها.

وقالت الجمعية في بيان صحفي إن طواقمها تسلمت الجثامين على الحواجز العسكرية الإسرائيلية الفاصلة بين الضفة الغربية وإسرائيل.

ومن بين القتلى الذين تسلمتهم الجمعية 17 من محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وهم" باسل بسام سدر، فضل عبدالله القواسمة، حمزه موسى العملة، سعد محمد الأطرش، شادي نبيل القدسي، عز الدين نادي ابو شخيدم، همام عدنان اسعيد، إسلام رفيق عبيدو، مهدي محمد المحتسب، فاروق عبد القادر سدر، فادي حسن الفروخ، مالك طلال الشريف، مصطفى فاضل فنون، ايهاب فتحي مسوده، عمر عيسى الزعاقيق، طاهر فنون، عبد الرحمن مسودة".

إضافة إلى جثامين كل من "أنس حماد، ومحمد عياد، ومحمد منير صالح، من محافظة رام الله والبيرة (وسط)، وأشرقت طه، من محافظة نابلس (شمال)، ومحمد سباعنة، ونور الدين سباعنة من محافظة جنين (جنوب)".

كانت السلطات الإسرائيلية سلمت أمس 7 جثامين لفلسطينيين من محافظتي رام الله والقدس، وجثمانا أخر في محافظة طولكرم .

ومن المفترض أن يتم تشييع الجثامين في وقت لاحق من اليوم أو غداً السبت، بعد أن تلقي عائلاتهم نظرة الوداع عليهم.

 

 

 

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