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شاهد: معاناة اللاجئين السوريين من سوء الطقس في لبنان

1/1/2016

فاقم سوء الأحوال الجوية من أوضاع اللاجئين السوريين في مخيمات شرق لبنان بعد أن ضربت عاصفة ثلجية البلاد يوم الخميس . 

ويكافح اللاجئون السوريون في المخيم لمنع مياة الأمطار من اختراق جدران الخيام التي صارت عرضة للاقتلاع مع اشتداد الريح العاتية التي تصاحب الأجواء الباردة والتي تهب على المنطقة . 

بعض اللاجئين بقوا داخل الخيام بالقرب من المواقد تلمسا للدفء ، فيما يعاود الخروج عدد من الرجال لمقاومة المياة وإبعادها وكذلك إبعاد الثلوج عن الخيام ، بعض الصغار حاولوا تخطي الصعاب ومقاومة الجو البارد عن طريق اللهو واللعب وقذف كرات الثلج على بعضهم البعض، في حين تجمع آخرون لجمع الحطب اللازم للتدفئة. 

كانت العاصفة، فلاديمير، بدأت ضرب لبنان والمناطق المحيطة بعد ظهر الخميس وصباح الجمعة ما أدي لإغلاق العديد من الطرق الجبلية ، بما في ذلك الطريق السريع الذي يربط بيروت بالعاصمة السورية دمشق. 

 

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