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شاهد: كيف استقبل المعتمرون أردوغان في المدينة المنورة

1/1/2016

تداول نشطاء مواقع  التواصل الاجتماعي فيديو لموكب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المدينة المنورة، أثناء دخوله المسجد النبوي الشريف.

ورحب عشرات المعتمرين بالرئيس التركي وزوجته، وهتفوا له مرددين " أردوغان أردوغان" " الله يحفظك يا أرودغان".

وكان أردوغان قد توجه إلى مكة لأداء مناسك العمرة ضمن إطار زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية.

و رافق رئيس الجمهورية أردوغان خلال أداء مناسك العمرة قرينته أمينة أردوغان ووزير الخارجية مولود جاووش أوغلو ووزير الطاقة و الثروات الطبيعية برات آلبايراك و وزير الاقتصاد مصطفى أليتاش .

 جرى فتح باب الكعبة المشرفة أمام زيارة رئيس الجمهورية أردوغان و الوفد المرافق له بأمر من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

المصدر : الجزيرة مباشر
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