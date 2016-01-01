شاهد: كيف استقبل المعتمرون أردوغان في المدينة المنورة

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لموكب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المدينة المنورة، أثناء دخوله المسجد النبوي الشريف.

ورحب عشرات المعتمرين بالرئيس التركي وزوجته، وهتفوا له مرددين " أردوغان أردوغان" " الله يحفظك يا أرودغان".

وكان أردوغان قد توجه إلى مكة لأداء مناسك العمرة ضمن إطار زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية.

و رافق رئيس الجمهورية أردوغان خلال أداء مناسك العمرة قرينته أمينة أردوغان ووزير الخارجية مولود جاووش أوغلو ووزير الطاقة و الثروات الطبيعية برات آلبايراك و وزير الاقتصاد مصطفى أليتاش .

جرى فتح باب الكعبة المشرفة أمام زيارة رئيس الجمهورية أردوغان و الوفد المرافق له بأمر من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز