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شاهد:والدة الفلسطيني إسحاق حسان تهاجم جيش مصر وأحمد موسى

1/1/2016

قالت والدة الفلسطيني إسحاق حسان، الذي قتله جنود من قوات حرس الحدود المصرية على الحدود البحرية مع قطاع غزة، إن ابنها مات شهيدا غريقا برصاص المصريين.

وأضافت في لقاء خالص مع "الجزيرة مباشر" أن نجلها كان دائماً يشيد بالشعب المصري وأخبرهم أنه إن ذهب إلى مصر سيكون آمنا، فمصر وردت في القرآن أنها بلد الأمن والأمان.

ونفت والدة حسان أن يكون نجلها مختلا عقليا، مضيفة أنه كان يدرس اللغة الإنجليزية.

وطالبت الشعب المصري أن يحاسب  وينتقم من غير الشرفاء من الجيش، والإعلاميين الذين شمتوا ورحبوا بمقتل نجلها وتحديدا الإعلامي أحمد موسى.

وقالت والدة حسان أنهم سيقيموا دعوة قضائية ضد الجيش المصري أمام المحكمة الجنائية الدولية، داعية الرأي العام العالمي للتضامن معهم.

المصدر : الجزيرة مباشر
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