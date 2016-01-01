روسيا تبدأ إجراءات اقتصادية "عقابية" ضد تركيا

الرئيس الروسي – فلاديمير بوتين – أرشيف

بدأت روسيا اليوم الجمعة تطبيق إجراءات اقتصادية عقابية بحق تركيا، تشمل حظر استيراد المنتجات التركية وتعليق إعفاء مواطني تركيا من دخول روسيا بتأشيرة دخول، ومنع توظيف العمال الأتراك بالنسبة لغالبية الشركات الروسية، ومنع عمل المؤسسات التركية في روسيا أو تقييد نشاطها.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن موسكو اتجهت لاتخاذ إجراءات ضد تركيا بعدما قامت تركيا "بعمل عدائي" ضدها في 24 نوفمبر الماضي، حيث هاجمت طائرة تابعة لسلاح الجو التركي من طراز "إف-16″، طائرة تابعة لسلاح الجو الروسي من طراز "سو-24" فوق الأراضي السورية، وأدى الهجوم إلى اشتعال النار في الطائرة وسقوطها ومقتل طيارها.

يذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف كان قد صرح أواخر نوفمبر الماضي بأن بلاده ستعلق نظام السفر بدون تأشيرات مع تركيا اعتبارا من الأول من يناير 2016.