رموز سياسية مصرية تحمل النظام مسئولية سلامة المعتقلين

معتقلون في السجون المصرية (أرشيف)

حملت مجموعة من الشخصيات والرموز السياسية المصري نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية عن سلامة كافة المعتقلين في السجون والمعتقلات المصرية، في بيان أصدروه أمس الخميس.

وتعهد الموقعون على البيان بما سموه "فضح ممارسات الديكتاتور الفاشي في كافة المحافل الدولية، حتي يشتد عود الثورة وتؤتي ثمارها من العيش والحرية والكرامة والعدالة".

واتهم البيان النظام بالفشل على كل الأصعدة، سياسيا، واقتصاديا، وتهديده للأمن القومي المصري بالفشل في ملف نهر النيل. كما اتهمه بمحاولة اغتيال النشطاء وتصعيد حملة الاعتقالات في صفوف شباب الثورة، معتبرا أن ذلك يثبت "رعب النظام من ثورة يناير وكل من يمثلها، لأنه يدرك أن الثورة قادمة لا ريب فيها، وستطيح بأركان عرشه المتهاوي" حسب البيان.

كما اعتبر البيان أن نهاية النظام قد اقتربت، وأن الأخير يحاول جاهدا "تأخير تلك اللحظة التي ينتظرها شعب مصر وفى الطليعة منهم ثوارها".

وتوجه البيان بالشكر إلى الثوار، مؤكدين مساندتهم ودعمهم للثورة حتى تتحقق مطالب كافة المصريين.

حمل البيان توقيع كل من: الدكتور سيف عبد الفتاح- الدكتور أيمن نور- الشاعر عبد الرحمن يوسف- الدكتور محمد محسوب- الدكتور طارق الزمر- الدكتور ثروت نافع- محمد طلبة رضوان- محمد رزق- محمد العمراني- عمرو فاروق- الدكتور منذر عليوة- عمار البلتاجي- ياسر المناوهلي- أحمد البقرى- غادة نجيب- الفنان هشام عبد الله- محمد عباس- محمد كمال- خالد الشريف- إسلام الغمري- أشرف توفيق.