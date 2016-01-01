البث الحي
منوعات

دراسة: ارتفاع نسبة السكر تؤثر على وظائف الكلى

1/1/2016

ذكرت دراسة نرويجية أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع سكر الدم عن المستويات الطبيعية، لكنهم لم يصلوا إلى حد الإصابة بالسكري، ربما تزداد لديهم احتمالات الإصابة بمشكلات في الكلى.

ووجدت الدراسة أنه مقارنة مع من تكون مستويات السكر لديهم طبيعية، يزيد احتمال إصابة الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع طفيف في مستوى الغلوكوز في الدم بمشكلتين مرتبطتين بأمراض الكلى، وهما ارتفاع مستوى بروتين الألبومين في البول واضطراب في تنقية الدم.

وخلال الدراسة، فحص الدكتور تورالف ميلسوم من جامعة شمال النرويج وزملاؤه، مستويات سكر الدم وبحثوا عن مؤشرات على أي متاعب في الكلى في 1261 شخصا بين 50 و62 عاما، لا يعانون من السكري.

وفحص الباحثون مستويات السكر غير الطبيعية من خلال قياس غلوكوز الدم قبل أن يتناول الأشخاص "عينة البحث" أي طعام، وقياس مستوى السكر التراكمي، وهو الفحص الذي يقدر متوسط مستوى سكر الدم على مدار عدة أشهر على أساس النسبة المئوية للهيموغلوبين، وهو بروتين في كرات الدم الحمراء يحمل الأكسجين ومغلف بالسكر.

وفي بداية الدراسة كان 595 شخصا من عينة البحث يعانون من ارتفاع طفيف في السكر عن المعدلات الطبيعية، وبعد فترة متابعة استمرت 5 سنوات، وجد الباحثون أن كلى هؤلاء تواجه صعوبة في تنقية الدم، وهي حالة يعتقد أنها تسهم في متاعب الكلى لدى مرضى السكري.

كما وجدت الدراسة أن المشاركين الذين أوضحت الاختبارات ارتفاع معدلات غلوكوز الدم لديهم وهم صائمون، ارتفعت لديهم أيضا مستويات الألبومين في البول، وهو ما يشير إلى تلف في الكلى.

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

مصر: القبض على السويركي مالك "محلات التوحيد والنور" بتهمة "تمويل الإخوان"

محلات التوحيد والنور (مواقع التواصل الاجتماعي)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)