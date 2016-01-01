بداية من الجمعة، مصر تتسلم مقعدها غير الدائم بمجلس الأمن

مصر تتسلم مقعدها غير الدائم بمجلس الأمن

بحلول أول أيام العام الجديد تسلمت مصر مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن في حين تتولى الأوروغواي رسميا الرئاسة الدورية للمجلس للشهر الحالي.

واختيرت مصر لرئاسة لجنة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن الدولي بإجماع آراء الدول الأعضاء، ودون أي اعتراض سواء من الأعضاء الدائمين أو غير الدائمين.

وحصلت مصر على 179 صوتا من أصل 191 صوتا لاختيارها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي لمدة عامين تبدأ الجمعة 1 يناير/كانون الثاني 2016.

ويتكون المجلس من 15 عضوا لكل عضو صوت واحد منهم 5 أعضاء دائمون ولهم حق النقض "الفيتو" وهم: الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

أما الـ 10 الأعضاء غير الدائمين فإنهم ينتخبون لمدة عامين من قبل الجمعية العامة وهم مصر واليابان والسنغال وأوكرانيا والأوروغواي وفنزويلا ونيوزلندا وإسبانيا وماليزيا وأنغولا.

وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، فإن مسؤولية مجلس الأمن الرئيسية هي صون السلم والأمن الدوليين، وعلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتثال لقرارات المجلس.

ومصر هي البلد العربي الوحيد الذي حصل على مقعد غير دائم بمجلس الأمن في عام 2016 لتخلف بذلك الأردن بعد انتهاء عضويته.

المتحدث باسم الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، صرح بأن مصر تضع في أولوياتها من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدفاع عن قضايا القارة الإفريقية، والسعي لإنهاء النزاعات في القارة بالتعاون مع الأمم المتحدة لتعزيز السلام والأمن.