بالصدفة .. العثور على تمثال لفرعون مصري بأحد المنازل

صورة تمثال الملك أمنحتب الثالث في الأقصر – رويترز

قادت مصادفة للعثور على تمثال أثري من الجرانيت الأسود للملك أمنحتب الثالث والد اخناتون الملقب بفرعون التوحيد في منزل مواطن بجنوب مصر أثناء مداهمته للاشتباه في اتجار صاحبه في السلاح والمخدرات.

وحكم أمنحتب الثالث مصر بين عامي 1417 و1379 قبل الميلاد وله تماثيل كثيرة في مدينة الأقصر الجنوبية التي كانت عاصمة البلاد آنذاك ويزين تمثالا ممنون الكبيران مدخل معبده الجنائزي غربي الأقصر.

وقال ممدوح الدماطي وزير الآثار المصري في بيان أمس الخميس إن التمثال الذي يبلغ طوله 150 سنتيمترا عثر عليه في منزل بقرية النخل التابعة لمدينة إدفو بمحافظة أسوان في أقصى جنوب البلاد أثناء مداهمته وإن لجنة أثرية عاينت التمثال "وأكدت أثريته."

وأضاف أن التمثال سينقل مؤقتا إلى المخزن المتحفي في إدفو لإجراء عمليات الصيانة والترميم قبل عرضه في أحد المتاحف المصرية "بما يتناسب مع أهمية هذا التمثال ومكانة الملك أمنحتب الثالث كأحد أهم ملوك الدولة الحديثة في مصر القديمة" والتي يطلق عليها المؤرخون وعلماء المصريات عصر الإمبراطورية (نحو 1567-1200 قبل الميلاد).

وقال نصر سلامة المدير العام لمنطقة آثار أسوان في البيان إن التمثال حالته جيدة ويمثل أمنحتب الثالث واقفا كما توجد نقوش لاسم الملك وألقابه في منتصف حزام الوسط وخلف عمود الظهر وعلى القاعدة.