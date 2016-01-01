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الذهب ينهي 2015 على خسائر قدرها 10 بالمئة

31/12/2015

الذهب ينهي تعاملات العام على تراجع قدره 10 بالمئة

أنهت أسعار الذهب العالمية تعاملات آخر جلسات العام على هبوط ، محققة خسائر قدرها 10 بالمئة في ثالث هبوط سنوي على التوالي ، وسط ترجيحات بعام صعب على المعدن الأصفر في 2016 وسط احتمالات لمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة الأمريكية وتنامي قوة الدولار. 

 وترجع خسائر الذهب في 2015 إلى حد كبير إلى السياسة النقدية الأمريكية وصعود الدولار وهو ما دفع بعض المستثمرين في المعدن النفيس إلى شراء أصول تدر عائدا مثل الأسهم ، وأنهى سعر الذهب للبيع الفوري جلسة التداول الاخيرة هذا العام منخفضا 0.05 بالمئة إلى 1059.30 دولار للأوقية (الأونصة). وكان حجم التداول ضعيفا قبيل عطلة رأس السنة الجديدة. 

وتنهي الأسعار 2015 قرب أدنى مستوى لها في ست سنوات البالغ 1045.85 دولار للأوقية الذي هوت اليه في وقت سابق من ديسمبر كانون الأول. 

وبلغت اسعار العقود الامريكية للذهب تسليم فبراير شباط عند التسوية 1060.20 دولار للاوقية بلا تغير يذكر عن مستوى الاغلاق السابق  وقرب أدنى مستوياتها في ست سنوات البالغ 1046 دولارا  للاوقية الذي سجلته في وقت سابق هذا الشهر. 

ومن بين المعادن النفيسة الاخرى تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة اليوم الخميس ليغلق عند 13.83 دولار للأوقية ولينهي العام على خسائر تبلغ حوالي 11 في المئة.

 

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