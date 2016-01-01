أكثر من 7 آلاف و500 قتيل من المدنيين بالعراق عام 2015

العنف في العراق يحصد أرواح المدنيين

مع طي عام 2015 لصفحاته ، يكون العنف والإرهاب الذي طال المدنيين في العراق قد حصد أعدادا هائلة من القتلى والجرحى ، واستنادا لأرقام الأمم المتحدة فإن حصيلة ضحايا عام 2015 بلغت 7515 قتيلا, و14855 مصابا.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"،(الجمعة) عن مقتل وإصابة أكثر من 2224 عراقيا بأعمال عنف شهدتها مناطق متفرقة من البلاد خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي ، وأعربت "يونامي" عن أسفها "الشديد لاستمرار وقوع الضحايا جراء أعمال الإرهاب والمعارك في العراق".

وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان صحفي إن "أحداث الإرهاب والعنف والعمليات العسكرية في العراق أسفرت عن مقتل وجرح 2224 شخصا خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي" مبينة أن "عدد القتلى بلغ 980 شخصا والمصابين 1244". "وهي حصيلة أعلى من حصيلة ضحايا شهر نوفمبر/تشرين الثاني الذي سبقه حين سجل مقتل 888 شخصا".

وأضافت البعثة أن "عدد القتلى من المدنيين بلغ 506 قتلا"، مشيرة إلى أن "محافظة بغداد كانت الأكثر تأثرا من أحداث العنف حيث سقط فيها 261 قتيلا تبعتها محافظة نينوى حيث قتل فيها 68 شخصا".

وأشارت بعثة الأمم المتحدة في العراق، إلى أنه "وفقا لمصادرها من السلطات الصحية في محافظة الأنبار فقد سجلت المحافظة مقتل 124 مدنيا وقالت إنها لم تتمكن من التحقق من الأرقام في محافظة الأنبار لصعوبة الموقف على الأرض واضطراب الخدمات".