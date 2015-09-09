مُصوّرة مَجَريّة تعتدي بالضرب على لاجئين سوريين

بث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مُصوراً يُظهر مصورة تعمل لدى إحدى القنوات الإعلامية المجرية الخاصة وهي تعتدي بالضرب على لاجئ أثناء محاولته الفرار من الأمن المجري.

كما تظهر الصور وقوع لاجئ آخر على الأرض بعد عرقلته من قبل المصورة نفسها.

وقال شهود عيان إن المصورة كانت تَستخدم ألفاظا مسيئة بحق اللاجئين أثناء قيامها بعملية التصوير.

وقد طردت القناة المصورة وقال رئيس تحرير القناة إن المصورة تصرفت بطريقة غير مقبولة.

وتُعَد محطة المجر بالنسبة للاجئين الأصعب والأكثر تعقيداً بسبب إجراءات الشرطة المجرية على الحدود وهو ما دفع اللاجئين إلى الفرار من مراكز احتجازهم أكثر من مرة.

ويتواصل تدفق أفواج اللاجئين إلى النمسا وألمانيا مروراً بصربيا والمجر.