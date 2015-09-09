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موقع الجزيرة مباشر يعرض لقاء حصريا مع "مقداد الماجري"

9/9/2015

عرض موقع الجزيرة مباشر  مساء الأربعاء لقاءا حصريا مع الصحفي التونسي  مقداد الماجري  الذي وجه سؤالا "محرجا" لرئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، أشار فيه إلى أن  وزير الزراعة صلاح هلال متهم رئيسي في قضايا فساد، وأن محلب هو الذي رشحه لهذا المنصب، كما  أن محلب أيضًا متهم رئيسي في قضايا قصور الرئاسة والفساد مالي قبل تعيينه رئيسًا للحكومة".

هو سؤال لم يتوقعه إبراهيم محلب من الصحفي التونسي ، حيث أثار أزمة بعد  هذا السؤال الذي أدى إلى انسحاب محلب من المؤتمر الصحفي الذي عقد مع نظيره التونسي "الحبيب الصيد" بالعاصمة التونسية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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