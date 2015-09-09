"موقع الجزيرة مباشر" يعرض لقاءً حصريا مع "مقداد الماجري"

عرض موقع الجزيرة مباشر مساء الأربعاء لقاءا حصريا مع الصحفي التونسي مقداد الماجري الذي وجه سؤالا "محرجا" لرئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب أشار فيه إلى أن وزير الزراعة صلاح هلال متهم رئيسي في قضايا فساد، وأن محلب هو الذي رشحه لهذا المنصب، كما أن محلب أيضًا متهم رئيسي في قضايا قصور الرئاسة والفساد مالي قبل تعيينه رئيسًا للحكومة" هو سؤال لم يتوقعه رئيس الوزراء إبراهيم محلب من الصحفي التونسي ، حيث أثار أزمة بعد هذا السؤال الذي أدى إلى انسحاب محلب من المؤتمر الصحفي الذي عقد مع نظيره التونسي "الحبيب الصيد" بالعاصمة التونسية.