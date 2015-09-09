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مقتل جندي و إصابة اثنين بسيناء في اشتباكات للجيش مع مسلحين

9/9/2015
 
حملة أمنية لقوات الجيش بشمال سيناء

قالت مصادر طبية في سيناء إن جندياً لقي مصرعه وأصيب اثنان آخران في اشتباكات بين الجيش ومسلحين جنوب الشيخ زويد، وأوضحت المصادر أنه تم نقل المصابين وجثمان المجند "عمر أحمد فايز" لمستشفى العريش العسكري.

جدير بالذكر أن  القوات المسلحة المصرية أعلنت  أمس الثلاثاء عن عملية الشاملة تحت عموان "حق الشهيد" تنفذها بمدن العريش والشيخ زويد أسفرت عن مقتل عدد 27 ممن سمتهم "العناصر التكفيرية المسلحة" والقبض على .154 من المشتبه بهم في العملية
وأضافت في بيان لها أنه تم تدمير 10 عربات و35 دراجة نارية تستخدمها "العناصر المسلحة"، إلى جانب التحفظ على  ثماني عربات من أنواع مختلفة بدون لوحات معدنية، إضافة إلى حرق عدد من العشش والأوكار التي تتمركز وتنطلق منها من أسمتهم بالعناصر الإرهابية.

ولا تزال حالة الطوارئ مفروضة في المنطقة، وجُددت أكثر من مرة منذ أكتوبر الماضي، إثر مقتل 33 من أفراد الجيش في هجوم أعلنت ولاية سيناء  في نوفمبر الماضي مسؤوليتها عنه.

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