مقتل جندي و إصابة اثنين بسيناء في اشتباكات للجيش مع مسلحين

حملة أمنية لقوات الجيش بشمال سيناء

قالت مصادر طبية في سيناء إن جندياً لقي مصرعه وأصيب اثنان آخران في اشتباكات بين الجيش ومسلحين جنوب الشيخ زويد، وأوضحت المصادر أنه تم نقل المصابين وجثمان المجند "عمر أحمد فايز" لمستشفى العريش العسكري.



جدير بالذكر أن القوات المسلحة المصرية أعلنت أمس الثلاثاء عن عملية الشاملة تحت عموان "حق الشهيد" تنفذها بمدن العريش والشيخ زويد أسفرت عن مقتل عدد 27 ممن سمتهم "العناصر التكفيرية المسلحة" والقبض على .154 من المشتبه بهم في العملية

وأضافت في بيان لها أنه تم تدمير 10 عربات و35 دراجة نارية تستخدمها "العناصر المسلحة"، إلى جانب التحفظ على ثماني عربات من أنواع مختلفة بدون لوحات معدنية، إضافة إلى حرق عدد من العشش والأوكار التي تتمركز وتنطلق منها من أسمتهم بالعناصر الإرهابية.



ولا تزال حالة الطوارئ مفروضة في المنطقة، وجُددت أكثر من مرة منذ أكتوبر الماضي، إثر مقتل 33 من أفراد الجيش في هجوم أعلنت ولاية سيناء في نوفمبر الماضي مسؤوليتها عنه.