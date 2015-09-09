البث الحي
منوعات

مزيج برنت يرتفع4% وتراجع للخام الأمريكي

9/9/2015

حقل نفط قرب سواحل ليبيا – رويترز

ارتفعت العقود الآجلة لخام مزيج برنت 4% عند التسوية اليوم الثلاثاء وذلك مع ارتفاع أسواق الأسهم فيما عوض الخام أغلب خسائره التي تكبدها في الجلسة السابقة.

وقد تراجع الخام الأمريكي مع استناف التداول بعد إغلاق الأسواق الأمريكية الاثنين الماضي على أنباء عن تعطل عمليات تكرير.

ومع صعود الأسهم الأوروبية مدعومة ببيانات قوية ارتفع  خام برنت وتسارعت مكاسبه في نيويورك بعدما امتدت مكاسب الأسهم إلى وول ستريت.

وارتفعت العقود الآجلة لبرنت 1.89 دولار (3.97 بالمئة) عند التسوية إلى 49.52 دولار للبرميل .

وانخفضت العقود الآجلة للنفط الأمريكي 11 سنتا (0.24 بالمئة) عند التسوية إلى 45.94 دولار للبرميل .

وتعرض الخام الأمريكي لضغوط كبيرة حيث أغلقت أكبر وحدة لتقطير الخام بمصفاة "باتون" روج التابعة لإكسون موبيل والبالغة طاقتها 502 الف و500 برميل يوميا.

المزيد من منوعات

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

حبس وزير مصري أسبق بعد اتهامه بـ"تمويل الإرهاب"

وزير القوى العاملة الأسبق، خالد الأزهري (موافع التواصل)

مزاد لبيع حذاء رياضي فريد بمليون دولار (فيديو)

حذاء أديداس الجديد والفريد (موافع التواصل)