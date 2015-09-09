مزيج برنت يرتفع4% وتراجع للخام الأمريكي

حقل نفط قرب سواحل ليبيا – رويترز

ارتفعت العقود الآجلة لخام مزيج برنت 4% عند التسوية اليوم الثلاثاء وذلك مع ارتفاع أسواق الأسهم فيما عوض الخام أغلب خسائره التي تكبدها في الجلسة السابقة.

وقد تراجع الخام الأمريكي مع استناف التداول بعد إغلاق الأسواق الأمريكية الاثنين الماضي على أنباء عن تعطل عمليات تكرير.

ومع صعود الأسهم الأوروبية مدعومة ببيانات قوية ارتفع خام برنت وتسارعت مكاسبه في نيويورك بعدما امتدت مكاسب الأسهم إلى وول ستريت.

وارتفعت العقود الآجلة لبرنت 1.89 دولار (3.97 بالمئة) عند التسوية إلى 49.52 دولار للبرميل .

وانخفضت العقود الآجلة للنفط الأمريكي 11 سنتا (0.24 بالمئة) عند التسوية إلى 45.94 دولار للبرميل .

وتعرض الخام الأمريكي لضغوط كبيرة حيث أغلقت أكبر وحدة لتقطير الخام بمصفاة "باتون" روج التابعة لإكسون موبيل والبالغة طاقتها 502 الف و500 برميل يوميا.