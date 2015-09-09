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كلينتون تتعهد بتنفيذ الاتفاق النووي "حال فوزها" بالرئاسة

9/9/2015

المرشحة للرئاسة – هيلاري كلينتون

تعهدت هيلاري كلينتون المرشحة الأوفر حظا في انتخابات الرئاسة المقبلة (الأربعاء)  بالالتزام بتنفيذ الاتفاق النووي مع إيران – حال فوزها-  وأكدت أنه يحفظ ويدعم أمن إسرائيل .

ووصفت كلينتون – في كلمة ألقتها أمام معهد بروكينجز للأبحاث في واشنطن –  النظام الإيراني الحالي بأنه "عدائي" ودائما ما يدعو المواطنين للتظاهر تحت شعار "الموت لأمريكا" ، وأعربت كلينتون عن تأييدها للاتفاق النووي مع إيران في إطار استراتيجية أكبر تجاه إيران ، لكنها أضافت أن تأييد الاتفاق وحده لا يعد كافيا.

 وتعهدت في الوقت نفسه بتنفيذ الاتفاق النووي مع إيران بدقة ، وذلك بهدف كبح جماح الطموحات الإقليمية لإيران  إذا فازت بالانتخابات المقررة في نوفمبر تشرين الثاني 2016،  لكنها نبهت إلى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى إتباع نهج يقوم على التشكك والتحقق تجاه إيران.

هذا ومن المتوقع أن يبدأ الكونجرس الأمريكي التصويت هذا الأسبوع على إجراء بقيادة الجمهوريين لعرقلة الاتفاق الذي أبرم في يوليو تموز بين إيران والقوى العالمية التي تريد منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

المصدر : الجزيرة مباشر
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