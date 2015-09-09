فصل توأمين من أوغندا في 16 ساعة بالولايات المتحدة

صورة للتوأمين الأوغنديتين – الموقع الإلكتروني للمستشفى الأمريكي

أعلنت مستشفى نيشن وايد تشيلدرينز هوسبيتال الأمريكية في بيان لها أمس الثلاثاء إن الأطباء أجروا الأسبوع الماضي جراحة ناجحة لفصل توأمين من أوغندا عمرهما 11 شهر.

وأضاف بيان المستشفى الأمريكي أن مدة جراحة فصل التوأمين "أسين وأبيو إكيلو" اللتين كانتا ملتصقتين عند الحوض استمرت لنحو16 ساعة.

وقالت الدكتورة "جيل بيسنر " كبيرة جراحي الأطفال في المستشفى إنه تم استخدام مجسم ثلاثي الأبعاد لمساعدة الأطباء على فصل الحبل الشوكي المتداخل للتوأمين، معربة عن أملها في أن تتمكنا من الجلوس والمشي واللعب ككل الأطفال".

وبحسب مستشفى نيشن وايد تشيلدرينز هوسبيتال الأمريكية فإنه من بين كل 200 ألف حالة ولادة تحدث حالة التصاق واحدة.

يذكر أن التوأمين الأوغنديتين وصلتا إلى المستشفى برفقة أمهما وتدعى " إيستر إكيلو" في ديسمبر 2014 وأجريت لهما جراحة تمهيدية ، وذكرت المستشفى أنها رابع حالة فصل توائم تجرى بها بنجاح منذ عام 1978.