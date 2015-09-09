فصل الصحفية المجرية التي ركلت اللاجئين السوريين

الصحفية المجرية خلال عرقلتها للاجيء سوري

لم تكن تعتقد الصحفية المجرية بيترا لاسزو التي قامت بعرقلة لاجيء سوري يحمل ابنه وهو يركض هربا من الشرطة التي كانت تحاول منع تدفق اللاجئين عبر حدودها أن تصرفاتها اللاأخلاقية واللاإنسانية ستؤدي الي فصلها من عملها بتلفزيون إن1 ني وهي قناة تلفزيونية مجرية تبث عبر الانترنت ,

فبعد حالة الغضب الواسعة التي انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي تجاه مقطع الفيديو الصادم لتلك الصحفية والتي تظهر فيه وهي تعرقل أكثر من لاجيء بينهم طفلة صغيرة قامت القناة المجرية بفصلها من عملها وقالت في بيان لها إن ما قامت به تلك الصحفية غير مقبول وإنه تم انهاء عملها بالمحطة نهائيا .

ورغم أن القناة التي تعمل بها لاسزو مقربة من حزب جوبيك اليميني المتطرف المناهض لسياسات الهجرة الا أن الضجة الواسعة التي تسبب فيها فيديو الصحفية الهنجارية أجبر القناة علي انهاء التعاقد معها فورا .

وكانت بيترا لاسزو قد ظهرت في فيديوهات أخرى وهي تعرقل لاجئين أخرين اثناء فرارهم أمام الشرطة خوفا من القبض عليهم خلال اجتيازهم للحدود المجرية حيث ظهرت في مقاطع اخري وهي تعرقل طفلة يعتقد أنها سورية الا ان الطفلة أكلمت الركض خوفا من أن تقع تحت اقدام اللاجئين .

وفي الفيديو الذي ظهرت فيه تلك الصحفية وهي تعرقل قدم اللاجئ السوري الذي سقط علي الارض فوق ابنه بعد عرقلتها له كان الضابط المجري الذي يطارد هذا اللاجيء اكثر رحمة من لاسزو حيث كان يدفعه بهدوء ولم يمسك به رغم أنه لحق به .

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا قد تناولت هذا المقطع علي نطاق واسع ،وابدي النشطاء علي تلك المواقع غضبهم الشديد تجاه تصرفات تلك الصحفية وطالبوا بمحاكمتها