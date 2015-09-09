"روني" يتخطى "تشارلتون" ويصبح الهداف التاريخي لإنجلترا

واين روني – أرشيف

أصبح مهاجم المنتخب الإنجليزي واين ر في شباك المنتخب السويسري في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب ويمبلي أمس الثلاثاء في تصفيات يورو 2016 ليتخطى بذلك الأسطورة بوبي تشارلتون.

وتخطى روني الرقم القياسي السابق المسجل باسم بوبي تشارلتون والبالغ 49 هدفا منذ 1970.

وتقدم "هاري كين" للمنتخب الانجليزي في الدقيقة الـ67، ليحرز بعدها "روني" هدفه الـ50 في مرمى سويسرا في الدقيقة 84 من عمر اللقاء ضمن تصفيات يورو 2016 لينتهي اللقاء بنتيجة 2-0

وبهذه النتيجة تؤكد إنجلترا تأهلها ليورو2016 متصدرة مجموعتها بـ24 نقطة، بعد 8 مباريات، فيما تجمد رصيد سويسرا عند 15 نقطة في المركز الثاني.

واستعاد المنتخب السلوفيني فرصة التأهل بعد الفوز على إستونيا 1-0، بينما فازت ليتوانيا على سان مارينو 2-1بنفس المجموعة.

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