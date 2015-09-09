البث الحي
منوعات

"روني" يتخطى "تشارلتون" ويصبح الهداف التاريخي لإنجلترا

9/9/2015

واين روني – أرشيف

أصبح مهاجم المنتخب الإنجليزي واين ر  في شباك  المنتخب السويسري في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب ويمبلي أمس الثلاثاء في تصفيات يورو 2016  ليتخطى بذلك الأسطورة  بوبي تشارلتون.

وتخطى روني الرقم القياسي السابق المسجل باسم بوبي تشارلتون والبالغ 49 هدفا منذ 1970.

وتقدم "هاري كين"  للمنتخب الانجليزي في الدقيقة الـ67، ليحرز بعدها "روني" هدفه الـ50 في مرمى سويسرا في الدقيقة 84 من عمر اللقاء ضمن تصفيات يورو 2016  لينتهي اللقاء بنتيجة 2-0

وبهذه النتيجة تؤكد إنجلترا تأهلها ليورو2016 متصدرة  مجموعتها بـ24 نقطة، بعد 8 مباريات، فيما تجمد رصيد سويسرا عند 15 نقطة في المركز الثاني.

واستعاد المنتخب السلوفيني فرصة التأهل بعد الفوز على إستونيا 1-0، بينما فازت  ليتوانيا على سان مارينو 2-1بنفس المجموعة.

وني الهداف التاريخي لبلاده بعد تسجيله للهدف الخمسين

 

المزيد من منوعات

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

حبس وزير مصري أسبق بعد اتهامه بـ"تمويل الإرهاب"

وزير القوى العاملة الأسبق، خالد الأزهري (موافع التواصل)

مزاد لبيع حذاء رياضي فريد بمليون دولار (فيديو)

حذاء أديداس الجديد والفريد (موافع التواصل)