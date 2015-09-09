دراج يناشد الأسرة الدولية لوقف "الانتهاكات" في مصر

القيادي بحزب الحرية والعدالة – عمرو دراج

ناشد الدكتور عمرو دراج القيادي بحزب الحرية والعدالة الأسرة الدولية التدخل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر قبل فوات الأوان ، وقال إنه لو انهار المسار الديمقراطي في مصر بشكل كامل فإن ذلك سيشكل خطرا كبيرا على العالم.

وأشار دراج -على هامش مؤتمر صحفي لحزب الحرية والعدالة – بشأن تقرير سلمه لمجلس حقوق الإنسان تناول فيه الأزمة الحقوقية في مصر – إلى أن النظام المصري لا يهتم بحقوق الإنسان بل يتغذى ويعيش على انتهاكها

وأكد دراج أنه لو استسلم الشعب لما كان النظام المصري سيضطر لارتكاب الانتهاكات بحقه ، وأضاف أن عدد المعتقلين الذين ماتوا في السجون المصرية وصل إلى 300 شخص ، وأن النظام المصري لا ينتهج سوى مسار القمع والقمع المستمر.