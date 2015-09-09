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خامنئي: لا مفاوضات مع الولايات المتحدة بعد المحادثات النووية

9/9/2015

مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي- رويترز

نقل الموقع الرسمي لمرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي اليوم الأربعاء عنه قوله إن إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص أي قضية بعد الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران  في يوليو الماضي.

ونقل عن خامنئي قوله إن بلاده تفاوضت مع الولايات المتحدة بخصوص القضية النووية لأسباب معينة. وأن الأمريكيين  تصرفوا بشكل جيد خلال المحادثات, إلا أن إيران لم ولن تسمح يالتفاوض مع الأمريكيين بخصوص أي قضايا أخرى."

يذكر أن مجموعة 5+1  توصلت مع إيران  في يوليو الماضي بفيينا إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني يشمل منعها من تطوير صواريخ نووية، وقبول إيران زيارة مواقعها النووية مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.

 

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