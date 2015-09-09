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جدل واسع بالعراق حول قانون الحرس الوطني

9/9/2015
 
مجلس الوزراء العراقي برئاسة حيدر العبادي

 

قال سالم مطر عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى الوطنية إن إقرار قانون الحرس الوطني يعد ضرورة سياسية لأن تشكيل الحكومة بني على برنامج شمل هذا القانون، وأضاف سالم في لقاء صحفي أن المحافظات العراقية بحاجة لإشراك  أبنائها من أجل حمايتها.

على الجانب الآخر قال المتحدث باسم مليشيا الحشد الشعبي كريم النوري إن قانون الحرس الوطني سيقسم العراق طائفيا, وسيجعل المليشيات تتحكم بمقدرات المحافظات، وأضاف إن هذا القانون سيفجر الوضع العراقي كله إذا أقره البرلمان ولن تسمح قوات الحشد الشعبي بإقراره.

 

و قد تم إرجاء التصويت على هذا المشروع الجاهز منذ أشهر بينما أعلن 14 فصيلا منضويا ضمن مليشيا الحشد الشعبي رفضها قانون الحرس الوطني. وتقاتل مليشيا الحشد مع القوات العراقية ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

 

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