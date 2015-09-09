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جبهة النصرة تسيطر على مطار "أبو الظهور" العسكري بريف إدلب

9/9/2015

اعترف التلفزيون السوري بانسحاب قوات الجيش من مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب غربي البلاد بعد أن حوصر لمدة عامين.

وجاء الإقرار الرسمي بعد إعلان جبهة النصرة أن مقاتليها سيطروا على مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي، وقتلوا جنودا وأسروا آخرين، إثر هجوم واسع شنه مقاتلوها قبل ثلاثة أيام على المطار. 

يشار إلى أن مطار أبو الظهور العسكري هو المطار الثاني الذي تسيطر عليه المعارضة في ريف ادلب، بعد سيطرتها على مطار تفتناز قبل نحو عامين.

وعلى صعيد ميداني آخر ارتفعت إلى أكثر من ثلاثين مدنياً حصيلة قتلى غارات طائرات التحالف الدولي على قرية كرين غربي مدينة الطبقة السورية، وذلك بحسب المكتب الإعلامي لما يعرف بولاية الرقة، التابع لتنظيم الدولة الإسلامية.

وقال المكتب الإعلامي إن طائرات من نوع أباتشي، وأخرى بدون طيار، منعت الأهالي والمسعفين من الاقتراب من الأماكن المستهدفة لإنقاذ الضحايا.

يذكر أن طائرات التحالف تشن غارات على مواقع تقول إنها لتنظيم الدولة في حين يتهم التنظيم التحالف باستهداف المدنيين.

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