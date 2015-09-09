الملكة إليزابيث الثانية الأكثر تربعا على عرش بريطانيا

أصبحت الملكة اليزابيث الثانية بتربعها على عرش بريطانيا لـ63 عاماً و 216 يوماً، أكثر الملوك البريطانيين اعتلاء للعرش متفوقة على جدتها الكبرى الملكة فيكتوريا.

وبذلك تسجل اليزابيث الثانية رقماً قياسياً كأكثر ملوك وملكات بريطانيا جلوساً على العرش عبر التاريخ، وأطولهم عمراً.

ولم تتوقع إليزابيث قط أن تجلس على العرش ولم يحدث ذلك إلا لأن عمها تخلى عن العرش عام 1952.

واليوم الأربعاء، كسرت الرقم القياسي للحكم والذي تحتفظ به جدتها الكبرى الملكة فيكتوريا التي حكمت البلاد لأكثر من 63 عاماً.

وقد أشاد رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، بالملكة في بقائها على العرش واصفاً إياها بروح بريطانيا الثابتة.

استطاعت الملكة أن تحافظ على رصانة طلتها وجديتها وخصوصيتها وسط التنوع الهائل في مفاهيم الموضة، وفي خطوطها وألوانها على مدى أعوام ملكها الـ63 ، التي تنقلت في أناقتها كفراشة على مدى سني حكمها.

واليوم تتحول إليزابيث الثانية إلى أيقونة موضة، وإلى سيدة ترفع لها القبعات احتراما وإجلالاً لقدرتها على المحافظة على خصوصيتها وعلى إرثها الملكي دون أن تكترث بما يدور حولها من صرعات في الموضة ودور الأزياء .