الظواهري يرفض الاعتراف بشرعية "تنظيم الدولة" ولا زعيمها

زعيم تنظيم القاعدة – أيمن الظواهري

رفض زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاعتراف بشرعية تنظيم الدولة وزعيمها أبوبكر البغدادي غير أنه قال إنه لو كان في العراق أو سوريا لتعاون معهما ضد التحالف الذي يقوده الغرب.

وفي تسجيل صوتي على الانترنت قال الظواهري "لا نعترف بهذه الخلافة ولا نراها خلافة على منهاج النبوة بل هي إمارة استيلاء بلا شورى ولا يلزم المسلمين مبايعتها ولا نرى أبا بكر البغدادي أهلا للخلافة."

وتابع الظواهري – في التسجيل الصوتي المنسوب له – "لو كنت في العراق أو في الشام لتعاونت معهم في قتال الصليبيين والعلمانيين والنصيريين والصفويين رغم عدم اعترافي بشرعية دولتهم ناهيك عن خلافتهم لأن الأمر أكبر مني ومن زعمهم إقامة الخلافة."