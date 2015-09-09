الأمير علي يعيد ترشيح نفسه لرئاسة الفيفا

أعلن الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم ترشحه مرة أخري لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والتي ستجري في شهر فبراير من العام المقبل .

ونقلت وكالة رويترز عن الأمير علي قوله خلال مؤتمر صحفي لإعلان ترشحه في العاصمة الأردنية عمان "بعد التوكل على الله قررنا خوض الانتخابات مرة أخرى لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم.. يدي بيدكم ومن خلال مساعدتكم والملايين في الأردن والقارة الآسيوية والعالمية.”

وقال في خطاب إعلان ترشحه إنه سيركز على "الشفافية والحكم الراشد"، وإنه يرى أن كرة القدم "تتجاوز الحدود الجغرافية والعقائدية والطبقات الاجتماعية"

وكان الأمير الأردني الشاب قد أجبر السويسري جوزيف بلاتر على خوض جولة تصويت ثانية في نهاية مايو الماضي، عندما حصل على 73 صوتا، قبل انسحابه من السباق لمصلحة بلاتر، الذي عاد بعد أيام قليلة وأعلن نيته بالتخلي عن منصبه بسبب فضيحة فساد تضرب المنظمة العالمية.

وشغل الأمير علي رئاسة للاتحاد الأردني لكرة القدم عام 1999، ثم أسس عام 2000 اتحاد الكرة لدول غرب آسيا لتعزيز العلاقات الكروية في المنطقة، ثم أطلق مشروع تطوير كرة القدم في آسيا عام 2012.

وسينضم الأمير علي، نائب رئيس الاتحاد الدولي السابق عن قارة آسيا إلى الفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي، والملياردير الكوري الجنوبي تشونغ مونغ جون نائب رئيس فيفا السابق أيضا عن آسيا، كأبرز المرشحين للمنصب الدولي.

وسينتخب أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم رئيسا للاتحاد في فبراير 2016، خلفا للرئيس الحالي سيب بلاتر، الذي قرر التنحي بعد اعتقال عدد من المسؤولين في الفيفا بتهم الفساد.

ويتولى بلاتر (79 عاما) رئاسة الفيفا منذ عام 1998 وفاز بالانتخابات الأخيرة للمرة الخامسة على التوالي لكنه أعلن تنحيه بعد أربعة أيام فقط من فوزه