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الأمم المتحدة : نحو 5 آلاف لاجئ يعبرون البحر يوميا لأوروبا

9/9/2015

يتواصل تدفق آلاف اللاجئين على أوروبا ومعظمهم سوريون هاربون من القتال في بلادهم. و قالت الأمم المتحدة إن ما بين أربعة آلاف لاجئ إلى خمسة آلاف يعبُرون البحر يوميا في اتجاه أوروبا. 

 وحذر ممثل الأمم المتحدة الخاص للهجرة والتنمية من انهيار نظام شينغن إذا أخفق الاتحاد الأوربي في الرد بشكل موحد على أزمة اللاجئين.   

من جهته أعلن رئيس الوزراء الأسترالي" توني أبوت" أن  بلاده ستستضيف اثني عشر ألف لاجئ إضافي من سوريا والعراق لتوطينهم بشكل دائم. 

من ناحية أخرى وقعت اشتباكات  بين لاجئين وقوات الشرطة في  جزيرة ليسبوس اليونانية ، بينما كان اللاجئون يحاولون مغادرة ميناء ميتيليني من أجل تنظيم مسيرة في شوارع الجزيرة. واستخدمت الشرطة الهراوى لإجبار نحو ثلاثمائة لاجئ على العودة إلى منطقة الميناء.

 

وأصيب في الاشتباكات عدد من المحتجين، كما نقلت طواقم الإسعاف أحدهم  وهو فاقد للوعي. من جهتهم، يقول المحتجون من اللاجئين, إن السلطات المحلية في ليسبوس لا تقدم لهم المساعدة ولا تتم إجراءاتهم بالسرعة الكافية من أجل مواصلة رحلاتهم إلى أوروبا الغربية.

 

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