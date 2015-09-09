ارتفاع عدد الوفيات بحمى الضنك باليمن إلى 6 خلال 24 ساعة

جانب من معاناة الشعب اليمني ( ارشيف )

أفادت مصادر طبية يمنية بأن عدد الوفيات جراء الإصابة بحمى الضـَـنـْك في محافظة شبوة جنوبي البلاد، نتيجة لدمار وتردي الخدمات الصحية قد ارتفع إلى ست حالات بعد وفاة شخصين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية .



وأضافت المصادر أن عدد الحالات المسجلة رسميا خلال الأشهر الثلاثة الماضية بلغت ألفا وسبعين، نــُقلت منها قرابة مئة إلى خارج البلاد لتلقي العلاج .



على الصعيد الميداني شنت طائرات التحالف غارات على مواقع لمليشيا الحوثي وقوات صالح في مدينة البيضاء و أكثر من عشر غارات استهدفت المجمع الحكومي ومقر الأمن السياسي ومعسكر قوات الأمن الخاصة في المدينة.



من ناحية أخرى بدأت قوات التحالف العربي في الانتشار في مواقع عسكرية بمحافظة مأرب وسط اليمن.

وكان نحو عشرة آلاف من قوات التحالف قد دخلوا مأرب عبر معبر الوديعة الحدودي مع السعودية ووصلوا إلى منطقة صافر، معززين بأسلحة ثقيلة ومنظومة اتصالات وصواريخ وطائرات .أفادت مصادر طبية يمنية بأن عدد الوفيات جراء الإصابة بحمى الضـَـنـْك في محافظة شبوة جنوبي البلاد، نتيجة لدمار وتردي الخدمات الصحية قد ارتفع إلى ست حالات بعد وفاة شخصين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية .



وأضافت المصادر أن عدد الحالات المسجلة رسميا خلال الأشهر الثلاثة الماضية بلغت ألفا وسبعين، نــُقلت منها قرابة مئة إلى خارج البلاد لتلقي العلاج .



على الصعيد الميداني شنت طائرات التحالف غارات على مواقع لمليشيا الحوثي وقوات صالح في مدينة البيضاء و أكثر من عشر غارات استهدفت المجمع الحكومي ومقر الأمن السياسي ومعسكر قوات الأمن الخاصة في المدينة.



من ناحية أخرى بدأت قوات التحالف العربي في الانتشار في مواقع عسكرية بمحافظة مأرب وسط اليمن.

