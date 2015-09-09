أردوغان: لو وقف الأكراد مع الإرهابيين فسيدفعون الثمن

اردوغان خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس مجلس الإتحاد الأوربي

هاجم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الحركات الإرهابية في بلاده متوعدا بهزيمتها وانتصار الشعب التركي عليها .

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع دولند توسك رئيس مجلس الاتحاد الاوربي بشأن أزمة اللاجئين انه لو اختار الأكراد الديموقراطية فإن تركيا ستحترم وجهة نظرهم، ولكن لو اختاروا الوقوف مع الإرهابيين فسيدفعون الثمن علي حد قوله

واضاف اردوغان "هؤلاء الإرهابيين لا يمكن أن يمثلوا الشعب الكردي" .

وتطرق اردوغان الي تحركات بعض السياسيين الذين يريدون مخالفة القانون وقال "هناك بعض الاوقات يمنع فيها التظاهر في الشارع وهؤلاء السياسيون يريدون ان يكسروا القانون ويتظاهروا في تلك الساعات التي يمنع فيها التظاهر وهذا الأمر لن نسمح به "

واضاف اردوغان "هذا الكلام ليس موجها لحزب واحد ولكنه موجه لكل الاحزاب "

وتابع "هناك انتخابات ستتم في شهر نوفمبر المقبل ومن يريد أن يقود البلاد فعليه ان يفوز في هذه الانتخابات وان يحتكم الي الصندوق " واشار اردوغان الي ان البلاد تحكم وتدار عن طريق من يفوز في الانتخابات وليس من يزرع البلبلة .

من جانبه قال دولند توسك رئيس المجلس الاوربي ان اوروبا متضامنة مع تركيا لمواجهة الاعمال الارهابية التي شهدتها البلاد مؤخرا .

وقال "نحن عازمون على افشال كل ما يدور في اذهان الارهابين "

وعن أزمة اللاجئين قال توسك "يجب ان تكون هناك علاقات تعاون وثيق بين الجميع من اجل حل أزمة اللاجئين ويجب ان نتوقف عن القاء الاتهامات على بعضنا البعض "

واضاف "كما يجب علينا أن نعمل لحل الأزمة السورية وأزمة اللاجئين "

وووصف توسك اوروبا بانها ذات صدر رحب وانها استقبلت اللاجئين في فترات سابقة