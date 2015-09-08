نائب رئيس مجلس الوزراء القطرى :الخلاف داخل دار فور كان بسيط

وزير الدولة لشؤن مجلس الوزراء القطرى

قال أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزرراء القطرى ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ,

إنه تم الاتفاق على ضرورة مواجهة عودة الللاجئين والنازحين من إقليم دار فور , مشير لوجود أستقرار بذات الإقليم بعد اتفاق الدوحة للسلام .

وأكد آل محمود خلال البيان الختامي للإجتماع العاشر لمتابعة تنفيذ اتفاق الدوحة للسلام بالدوحة على أن الخلاف داخل إقليم دار فور كان بسيطا , لافتا إلى أن جميع الأطراف فى دار فور ستعمل جميعها فى طريق واحد لتنفيذ وثيقة الدوحة للسلام .

وأوضح أن التحدى فى دارفور هو صراعا قبائليا وليس صراعا أمنيا, لافتا إلى أن الحوار الوطنى هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة وأن الحكومة السودانية تبذل قصارا جهدها لمعالجة تلك الصراعات , مؤكدا على أن السلام سيتحقق داخل إقليم دارفور بموجب اتفاق الدوحة الذى لايعطى أى اتفاق دولى للسلام مزايا مثله على حد قوله .

وأشار الوزير إلى أن بلاده قامت ببناء 5 قرى فى 5 ولا يات فى دار فوروجارى بناء 10 قرى آخرين فى نفس الإقليم .