البث الحي
منوعات

نائب رئيس مجلس الوزراء القطرى :الخلاف داخل دار فور كان بسيط

8/9/2015
 وزير الدولة لشؤن مجلس الوزراء القطرى

قال أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزرراء القطرى ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء , 

إنه تم الاتفاق على ضرورة مواجهة عودة الللاجئين والنازحين من إقليم دار فور  , مشير لوجود أستقرار بذات الإقليم بعد اتفاق الدوحة للسلام .

وأكد آل محمود خلال البيان الختامي للإجتماع العاشر لمتابعة تنفيذ اتفاق الدوحة للسلام بالدوحة على أن الخلاف داخل إقليم دار فور كان بسيطا , لافتا إلى أن جميع الأطراف فى دار فور  ستعمل جميعها  فى طريق واحد لتنفيذ وثيقة الدوحة للسلام  .

 وأوضح أن التحدى فى دارفور هو صراعا قبائليا وليس صراعا أمنيا, لافتا إلى أن الحوار الوطنى هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة وأن الحكومة السودانية تبذل قصارا جهدها لمعالجة تلك الصراعات , مؤكدا على أن السلام سيتحقق داخل إقليم دارفور بموجب اتفاق الدوحة الذى لايعطى أى اتفاق دولى للسلام مزايا مثله  على حد قوله .

 وأشار الوزير إلى أن بلاده قامت ببناء 5 قرى فى 5 ولا يات فى دار فوروجارى بناء 10 قرى آخرين فى نفس الإقليم .

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

الأكثر قراءة

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

السودان.. محامي البشير يعلق على أنباء إصابة موكله بكورونا

الرئيس السوداني المعزول عمر البشير (روتيرز)

مزاد لبيع حذاء رياضي فريد بمليون دولار (فيديو)

حذاء أديداس الجديد والفريد (موافع التواصل)