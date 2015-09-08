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ميسي وتيفيز يقودان هجوم الأرجنتين أمام المكسيك

8/9/2015

من المنتظر أن يدخل ليونيل ميسي وكارلوس تيفيز التشكيلة الأساسية للأرجنتين معاً لأول مرة منذ كأس العالم لكرة القدم 2010 وذلك عند خوض مباراة ودية أمام المكسيك في دالاس الثلاثاء.

وقال جيراردو مارتينو مدرب الأرجنتين الاثنين إنه سيجري تغييرات عديدة في تشكيلة بلاده التي فازت 7- صفر على بوليفيا في مباراة ودية الجمعة.

وأضاف مارتينو في مؤتمر صحفي بدالاس: "سيشارك معظم اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة الأخرى".

وجلس أنخيل كوريا لاعب أتلتيكو مدريد -الذي خاض مباراته الدولية الأولى أمام بوليفيا على مقاعد البدلاء وكذلك ميسي وتيفيز وشاركوا جميعا كبدلاء.

وقال مارتينو: "ندرك أن الجماهير ترغب في متابعة ليونيل ونحن لا نتجاهل ذلك لكننا في حاجة إلى الاهتمام بالحالة البدنية للاعبين".

وكان دييغو مارادونا آخر مدرب للأرجنتين يدفع بميسي وتيفيز في هجوم الأرجنتين معاً وذلك في مباراة بدور الثمانية بكأس العالم وانتهت بالخسارة 4- صفر أمام ألمانيا.

ولم يضم أليخاندرو سابيا الذي قاد الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2014 اللاعب تيفيز خلال سنواته الأربع مع المنتخب.

واستدعى مارتينو المهاجم تيفيز في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وخاض منذ ذلك الحين 8 مباريات منها 7 مرات كبديل ليرفع رصيده إلى 72 مباراة دولية. 

وسجل ميسي -الذي شارك كبديل في الدقيقة 65 الجمعة- هدفين ليرفع رصيده إلى 48 هدفا مع الأرجنتين ومتأخراً بـ 6 أهداف عن غابرييل باتيستوتا الهداف التاريخي للأرجنتين برصيد 54 هدفاً.

كما أحرز سيرجيو أغويرو هدفين وساهم في 3 أهداف أخرى ليرفع رصيده إلى 32 هدفاً مثل مارادونا.

 

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