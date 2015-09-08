البث الحي
منوعات

ليبيا.. ليون يطلب من "المؤتمر العام" مناقشة المسار الأمني

8/9/2015

المبعوث الأممي في ليبيا برناردينو ليون
 

دعا المبعوث الأممي في ليبيا، برناردينو ليون، المؤتمر الوطني العام، إلى تقديم ممثلين عنه لمناقشة المسار الأمني ضمن برنامج الحوار الليبي، الذي ترعاه البعثة الأممية.

ووجه "ليون" رسالة إلى فريق الحوار عن المؤتمر، يطلب منه ترشيح ممثلين عنه لبدء جلسات المسار الأمني للقائهم الأربعاء القادم في طرابلس، قبل بدء جولة الحوار القادمة في مدينة الصخيرات المغربية، الخميس.

وكان المؤتمر الوطني العام، والحكومة المنبثقة عنها، وجها رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة، استنكرا فيهما مساعي "ليون" للقاء قادة عسكرين وضباط بالجيش الليبي، دون التنسيق مع المؤتمر، ورئاسة الأركان المنبثقة عنه، فيما اعتبرت الحكومة مساعي المبعوث الأممي "شقا للصف الليبي، وتفكيكا لبنيته الاجتماعية"، وطالبت الأمين العام بالتدخل لوقف نشاطات "ليون"، التي وصفتها بــ"المشبوهة".

إلى ذلك أعلنت سرايا مسلحة تابعة للمؤتمر الوطني العام، في بيان لها، رفض قبول دعوة "ليون" للاجتماع بهم دون التنسيق مع رئاسة الأركان معتبرة طلبه "خرقا للسيادة الليبية".

جدير بالذكر، أن رئيس المؤتمر الوطني العام، نوري أبوسهمين، وجه رسالة مساء السبت الماضي إلى المبعوث الأممي حذره فيها من الاتصالات بقادة في الجيش دون التنسيق معه، ملوحا بإمكانية عرض المسألة على القضاء الدولي والمحلي.

المزيد من منوعات

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

الأكثر قراءة

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

السودان.. محامي البشير يعلق على أنباء إصابة موكله بكورونا

الرئيس السوداني المعزول عمر البشير (روتيرز)

مزاد لبيع حذاء رياضي فريد بمليون دولار (فيديو)

حذاء أديداس الجديد والفريد (موافع التواصل)