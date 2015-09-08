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كرمان: الحوثيون وصالح قتلوا اليمنيين بدعم من إيران

8/9/2015

قالت الناشطة اليمنية "توكل كرمان" إن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح والحوثيين قتلوا اليمنيين واعتقلوا الصحفيين والنشطاء ودمروا المساجد والمدارس بدعم من إيران.

وأضافت "كرمان" في كلمتها خلال لقاء نظمه معهد الولايات المتحدة للسلام في واشنطن، إن المخلوع صالح قرر تدمير الفترة الانتقالية بالتحالف مع الحوثيين وإيران لاحتلال صنعاء وغيرها من المدن، مما جعل التحالف العربي يستشعر المخاطر التي تحيط باليمن وقرر مساعدة اليمنيين والرئيس هادي بناء على طلب من الأخير لمواجهة المليشيا.

ووصفت كرمان الوضع الإنساني في اليمن بال"كارثي" و"المحزن"، متهمة الحوثيين بمهاجمة المدنيين واستهدافهم.

ودعت كرمان الحوثيين إلى التخلي عن السلاح وتأسيس حزب سياسي والمشاركة في العملية السياسية، وطالبت بتنفيذ مخرجات الحوار لإنجاح عملية السلام.

وأكدت كرمان إن الكفاح السلمي والمقاومة الشعبية والتحالف العربي هي الوسائل التي يعتمد عليها الشعب اليمني لمواجهة "مليشيا الحوثي وانقلاب صالح وحلم إيران في السيطرة على اليمن" على حد قولها.

ودعت كرمان الولايات المتحدة برعاية العملية السياسية وضمان إعادة إعمار اليمن.

وأكدت كرمان أن اليمنيين حريصون على السلام منذ بداية ثورتهم، وأنهم خلعوا نظام صالح بالسلمية وليس بالقوة، كما شاركت المرأة اليمنية بصورة كبيرة في الثورة وطالبت بالحرية.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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