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فنانون مغاربة يجسدون صورة الطفل "إيلان" في ‏الرباط

8/9/2015

فنانون مغاربة أثناء تجسيد صورة الطفل إيلان
 

استلقى فنانون مغاربة على أحد شواطئ العاصمة الرباط، ووجوههم منكبة على الأرض، مجسدين الوضعية التي وجد عليها الطفل السوري "إيلان" ميتاً في أحد الشواطئ التركية، للتضامن مع اللاجئين السوريين والتذكير بمعاناتهم.

وشارك في النشاط التضامني الذي دعا إليه فنانون مغاربة، حوالي 40 فناناً، من ممثلين، ومغنين، ومخرجين، بينهم المغنية سعيدة فكري، والممثلة لطيفة أحرار، والممثلة وسيلة الصباحي، والمغنية حليمة العلوي، والمخرج المسرحي أمين ناصور، والمخرج والممثل سعيد عامل، والممثل عادل أبا تراب، وآخرين.
 

 
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