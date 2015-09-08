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فابيوس: تخصيص 15 مليون دولار للاجئين في الدول العربية

8/9/2015

قال وزير الخارجية الفرنسي "لوران فابيوس" إن بلاده تعمل على توفير الدعم للاجئين السوريين فى العراق ولبنان والأردن, مشيرا إلى أن الشرق الأوسط يتمتع بتنوع الطوائف الموجودة به، وأن بلاده لن تسمح بتغيير هذا التنوع، على حد قوله.

وأضاف فابيوس خلال مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء بالعاصمة الفرنسية باريس مع نظيره الأردني ناصر جودة، أن بلاده تضع خارطة طريق من أجل تحريك المجتمع الدولي لحماية الأقليات فى الشرق الأوسط, كاشفا عن تخصيص 15 مليون دولار لإقامة مشروعات لدعم اللاجئين في لبنان وسوريا والعراق.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأردني ناصر جودة إن بلاده فى طليعة الدول المحاربة للإرهاب والتطرف, مشيرا إلى أن هناك أكثر من 65 دولة  ملتزمة بمحاربة تلك الآفة (الإرهاب ), موضحا أن الأمة العربية تمر بتحديات  كبيرة تتمثل فى قدوم إرهابيين من كل أنحاء العالم.

وأضاف جودة أن الأردن تتبنى سياسة جديدة لحماية الشباب من الفكر المتطرف والإرهاب, مؤكدا على أن الحل السياسي هو الأمثل لإنهاء الأزمتين السورية والعراقية.

وأوضح أن بلاده لا تستخدم مصطلح الأقليات، مضيفا "نتعامل مع كل أطياف المجتمع الأردني بطريقة واحدة تعتمد على المساواة".

المصدر : الجزيرة مباشر
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