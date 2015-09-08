غوتيريس:على أوروبا تنظيم استراتيجيتها لاستقبال اللاجئيين

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللا جئين "أنطونيو غوتيريس" إن على أوروبا تنظيم استراتيجيتها لاستقبال اللاجئين, معربا عن قلقه من تخبط الرؤية الأوروبية.

وأشار غوتيريس أثناء زيارته لأحد مخيمات اللاجئين فى فرنسا، إلى أن تضاؤل الأمل فى إيجاد حل فى سوريا وتراجع المساعدات الغذائية وعدم وجود عمل للاجئيين بصفة قانونية، تشكل أهم الأسباب التى تجبر اللاجئين على ترك أماكنهم.

وأضاف "ليس هناك أى اقتراح لتوطين لاجئين بعد قرار مجلس الوزراء الأوروبى", مشيرا إلى أن الدعم المقدم لهم غير كاف, لافتا إلى أن قلة المساعدات هى التى أدت للهجرة.

وأوضح أن المفوضية ناشدت ضمان حقوق عمل للسوريين، لكنها لم تلق ردا إلا من تركيا.

وقال المفوض السامي إن إجراء الكشف الأولى على اللاجئين فى مراكز الاستقبال لا يعني السماح لهم بدخول الدول الأوروبية, مؤكدا إلى أن أكثر من 83% من اللاجئين كانوا من الدول التى بها صراعات مثل سوريا والعراق.