البث الحي
منوعات

غوتيريس:على أوروبا تنظيم استراتيجيتها لاستقبال اللاجئيين

8/9/2015

 قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللا جئين "أنطونيو غوتيريس" إن على أوروبا تنظيم استراتيجيتها لاستقبال اللاجئين, معربا عن قلقه من تخبط الرؤية الأوروبية.

وأشار غوتيريس أثناء زيارته لأحد مخيمات اللاجئين فى فرنسا، إلى أن تضاؤل الأمل فى إيجاد حل فى سوريا وتراجع المساعدات الغذائية وعدم وجود عمل للاجئيين بصفة قانونية، تشكل أهم الأسباب التى تجبر اللاجئين على ترك أماكنهم. 

وأضاف "ليس هناك أى اقتراح لتوطين لاجئين بعد قرار مجلس الوزراء الأوروبى", مشيرا إلى أن الدعم المقدم لهم غير كاف, لافتا إلى أن قلة المساعدات هى التى أدت للهجرة.

وأوضح أن المفوضية ناشدت ضمان حقوق عمل للسوريين، لكنها لم تلق ردا إلا من تركيا.

وقال المفوض السامي إن إجراء الكشف الأولى على اللاجئين فى مراكز الاستقبال لا يعني السماح لهم بدخول الدول الأوروبية, مؤكدا إلى أن أكثر من 83% من اللاجئين كانوا من الدول التى بها صراعات مثل سوريا والعراق.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

الأكثر قراءة

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

السودان.. محامي البشير يعلق على أنباء إصابة موكله بكورونا

الرئيس السوداني المعزول عمر البشير (روتيرز)

مزاد لبيع حذاء رياضي فريد بمليون دولار (فيديو)

حذاء أديداس الجديد والفريد (موافع التواصل)