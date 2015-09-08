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عاصفة رملية تجتاح ‏لبنان وسوريا والأردن وفلسطين

8/9/2015

ضربت عاصفة رملية اليوم لبنان والأردن وسوريا  القدس المحتلة أدت مصرع شخصين في لبنان  واختناق 750 آخرين، كما قررت السلطات الأردنية تقرر تعطيل المدارس والمؤسسات العامة جراء العاصفة.

وقالت مديرية الأمن العام إن الأجواء المغبرة أعاقت الرؤية في غالبية الطرق الصحراوية والخارجية في البلاد، وأدت إلى تعليق الدراسة ببعض المدارس.

كما تعرضت القدس المحتلة لموجة غبار، أدت إلى ضعف الرؤية الأفقية في المدينة.

وفي لبنان  أحصى الصليب الأحمر اللبناني في الساعات الماضية 130 حالة اختناق في مناطق عكار شمالي لبنان والبقاع شرقيها, نقلها إلى المستشفيات.

وأعلن الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة اليوم أن الحالات تعاني من الاختناق وضيق التنفس. ونصح كتانة المواطنين الذين يعانون من حالات ربو بعدم مغادرة منازلهم.

كما ضربت عاصفة رملية مفاجئة محملة بالغبار، مناطق متفرقة في شمال سورية، كحلب وإدلب ودير الزور والحسكة والرقة ووصلت منذ ساعات إلى مدن وسط وغرب سورية كحمص وحماه واللاذقية، وسط توقعات بامتدادها للمناطق الجنوب.

 

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