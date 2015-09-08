طلعات استكشافية فرنسية بـسوريا تمهيداً لضرب تنظيم الدولة

الرئيس الفرنسي فرانسو أولاند (رويترز)

أعلن الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، أن بلاده ستبدأ (الثلاثاء) طلعات استكشافية للحصول على ما يلزم من معلومات عن مواقعِ وتحركات تنظيم الدولة في سوريا.

وأشار "أولاند" إلى أن الرئيس السوري، بشار الأسد، يتحمل المسؤولية عن مأساة بلاده لأنه بادر بقمع المظاهرات السلمية على حد تعبيره.

من جهته قال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، إن بلاده شـَـنت، لأول مرة، غارة في سوريا أسفرت عن مقتل بريطانيـَيْن كانا يقاتلان في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية.

وشدد كاميرون على أن الغارة كانت "شرعية تماما"، وذلك على الرغم من أن الحكومة لم تحصل على تفويض برلماني للقيام بعمل عسكري في سوريا.

من جانبه، قال متحدث باسم الخارجية اليونانية إن بلاده تلقت طلباً من الولايات المتحدة الأميركية لإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية التي تحمل مساعدات للنظام السوري، وأضاف المتحدث, أن اليونان تنظر حالياً في هذا الطلب.

وكانت وكالة أنباء الروسية "نوفوستي" نقلت عن مصدر دبلوماسي أن اليونان رفضت الطلب الأمريكي.

وأضاف المصدر, أن موسكو طلبت من أثينا الإذن للطائرات الروسية بنقل المساعدات عن طريق مجالها الجوي, من العاشر إلى الرابع والعشرين من أيلول سبتمبر الجاري, وحصلت عليه.

من جهة أخرى، شـُـيع أمس في السويداء جنوبي سوريا، جثمانُ الشيخ الدرزي، وحيد البلعوس، الذي اغتيل يوم الجمعة الماضي في تفجير سيارتين ملغمتين.

وذكرت مصادر للجزيرة أن التشييع جرى وسط توتر كبير، مع غياب لمسؤولي الحكومة السورية، وندد المشيعون باغتيال "البلعوس" واتهموا النظام السوري بالوقوف وراءه.