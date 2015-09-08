شاهد بالفيديو انسحاب محلب من مؤتمر بتونس لاتهامه بالفساد

انسحب رئيس الوزراء المصري "إبراهيم محلب" من مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي "الحبيب الصيد" في العاصمة التونسية.

كان أحد الصحفيين التونسيين قد وجه سؤالا لمحلب عن القبض على وزير الزراعة في قضية فساد، رغم أن محلب متهم في قضية "القصور الرئاسية" مع الرئيس المخلوع حسني مبارك وآخرين.

وقال الصحفي في سؤاله "لقد ألقيتم القبض على وزير الزراعة في تهمة فساد، كيف وأنت متهم رئيسي في قضية فساد، وهي الاستيلاء على مقتنيات القصور الرئاسية والتلاعب بالأموال العامة". الأمر الذي جعل محلب يغادر القاعة التي عقد فيها المؤتمر الصحفي بعد أن ظهرت علامات الاستياء عليه.

وكان محلب قد توجه إلى تونس صباح الثلاثاء، في زيارة تستغرق يومين للقاء مسئولين تونسيين، وتشمل توقيع عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات التي تشمل مجالات التعاون بين البلدين.