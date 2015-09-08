حكاية.. مبادرة "نفهم" لتبسيط المناهج الدراسية

منذ ما يقرب من 3 سنوات، يقوم فريق مبادرة "نفهم" بتحويل المناهج التعليمية الرسمية إلى مقاطع فيديو قصيرة ومبسطة لا تتجاوز مدتها 5 دقائق، وإتاحتها للطلاب على شبكة الإنترنت، وهو ما مكن العديد منهم من المذاكرة بشكل أفضل.

يتحدث "مصطفى فرحات" أحد أعضاء فريق المبادرة عن التحديات التي تواجه الفريق قائلا: "نواجه تحديات عديدة يوميا، بدءا من كيفية تحويل المناهج التعليمية إلى فيديوهات مفهومة للطلاب، بالإضافة إلى تشجيع المجتمع على المشاركة في المبادرة ودعمها".

ورغم التخوف الذي انتاب القائمين على المبادرة من رد فعل المدرسين، إلا أنهم وجدوا دعما كبيرا منهم ..أعانهم على إكمال الطريق. وفى الوقت ذاته طالب بزيادة دخول المتطوعين لنشر المبادرة أكثر من ذلك لمن يرغب الاستفادة منها.

شجع نجاح المبادرة القائمين عليها على تقديم فيديوهات أخرى عن طريقة الكتابة بالخط العربي على اللوحات في رمضان الماضي.