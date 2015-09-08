حقي: منتدى "الكفاءات" يستهدف حل مشكلات العراق

قال "أحمد حقي" نائب الأمين العام لمنتدى النخب والكفاءات العراقية، إن المنتدى يعتمد على الكفاءات العلمية فى رفع شأن العراق، عن طريق ضمان التواصل بين هذه الكفاءات والاستفادة من خبراتهم.

وأشار "حقي" في لقاء على شاشة الجزيرة مباشر، أن المنتدى يعمل على دراسة المشكلات فى العراق والعمل على حلها، من خلال عقد الندوات والاجتماعات والتواصل مع هيئات الدولة ومؤسساتها فى جميع المجالات.

وأكد "حقي" أن كل من يحمل شهادة جامعية فما فوقها من العراقيين من حقه الانضمام للمنتدى, وأن المنتدى يتواصل مع الاتحاد الأوروبي من خلال أعضائه فيما يخص تحسين حياة العراقيين.

وأوضح نائب الأمين العام لمنتدى النخب والكفاءات العراقية أن استقلالية المنتدى وتجاوزه للطائفية هو الضمان لقدرته على تحويل مشروعاته إلى إجراءات على الأرض, حيث يضم لجان قانونية واقتصادية، وأخرى للإدارة والتخطيط الاستراتيجي والطاقة والعلوم, لافتا إلى أن المنتدى عقد 7 ندوات لحل المشكلات التي تواجه المواطن العراقي.

وقال "حقي" إن المنتدى يسعى لإنشاء جامعة تستوعب جميع الطلاب العراقيين المتوقفين عن التعليم. وذكر أن المنتدى يدير أعماله من العاصمة التركية إسطنبول لعدم وجود مقر له فى العاصمة العراقية بغداد.