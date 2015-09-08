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تباين أداء البورصات العربية في بداية تداولات الثلاثاء

8/9/2015

أرشيف
 

تباين أداء البورصات العربية في بداية تداولات اليوم الثلاثاء، إذ ارتفعت 4 أسواق مقابل تراجع 5 أخرى.

وجاءت بورصة مصر على رأس الخاسرين بعد هبوط مؤشرها بنسبة 2.22% مع استمرار حالة القلق بين المستثمرين بعد تصريحات حكومية عن خفض جديد محتمل في قيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة.

وقال وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، على هامش مؤتمر "اليورو مني" أمس الاثنين، إن "المجموعة الاقتصادية تدرس بجدية تخفيض جديد في قيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة وذلك ضمن الاجراءات التحوطية التي تعكف على الانتهاء منها حالياً لتدعيم الاقتصاد المصري امام الازمة العالمية التي تضرب اسواق المال حالياً".

ونزلت بورصة الكويت لكن بنحو محدود بعدما تراجع مؤشرها السعري بنسبة 0.09% مع تراجع الأسهم الصغيرة والمتوسطة. وجاءت بورصة السعودية متراجعة بنسبة 0.07% مع تضررها من تراجع بعض الأسهم القيادية.

وفي نفس الاتجاه، هبطت بورصة البحرين بنسبة 0.31% إلى 1289.67 نقطة، وبورصة الأردن بنسبة 0.28% إلى 2080.42 نقطة.

في المقابل، صعدت بورصة قطر مع تلقيها دعما من الأسهم القيادية وزاد مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.88% مع صعود أسهم كبرى مثل "ناقلات" للغاز و"ودام" الغذائية بنحو 4.8% و3.5% على التوالي.

وفي الإمارات، صعد مؤشرا بورصتي دبي وأبوظبي بنسبة 0.11% لكل منهما على حدا وسط حالة من التفاؤل عمت أوساط المتعاملين مع انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر سيتي سكيب، إذ علق المستثمرون امالهم حول إعلان الشركات العقارية عن أنباء جديدة قد تحفز الأسهم على الصعود.

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