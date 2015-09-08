المركزي: احتياطي الجزائر يتراجع إلى 159.027 مليار دولار

البنك المركزى الجزائرى ( أرشيف )

قال البنك المركزي الجزائري اليوم الثلاثاء إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تراجع إلى 159.027 مليار دولار في الربع الثاني من 2015 مقارنة بـ 159.9 مليار دولار في الربع الأول عقب هبوط أسعار النفط العالمية.

وتعتمد الجزائر -العضو في منظمة أوبك- على إيرادات الطاقة في تمويل 60 بالمئة من موازنتها وتمثل صادراتها من النفط والغاز 95 بالمئة من إجمالي مبيعاتها بالخارج وهي أحد موردي الغاز لأوروبا.

أشارت وكالة الأنباء الجزائرية إلى أن وزير الطاقة صالح خبري قد يطلب عقد اجتماعي استثنائي خاص بمنظمة أوبك التي تجمع البلدان المصدرة للبترول، من أجل التداول في الوصول إلى سعر مناسب للأسعار، بدل السعر الحالي الذي لا يتجاوز 54,31 دولارًا للبرميل.